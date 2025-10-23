Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
Общество
Число студенческих семей в России достигло порядка 50 тыс.
23 октября 2025 / 21:33
Число студенческих семей в России достигло порядка 50 тыс.
В России число студенческих семей достигло около 50 тыс., в том числе у 13 тыс. семей уже есть дети. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе первого заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

"На сегодняшний день у нас в университетах сложилось около 50 тыс. студенческих семей, из них 13 тыс. - уже с детьми", - отметил он.

Фальков также обратил внимание, что в дополнение к федеральным и региональным льготам, Минобрнауки РФ помогает молодым матерям с переводом на бюджетные места и обеспечивает дополнительные выплаты студентам из небюджетных средств университетов при заключении брака и рождении ребенка. 

