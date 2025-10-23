Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября

Президент США Дональд Трамп планирует 30 октября встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга.

По ее данным, в пятницу Трамп отправится в Малайзию, куда он прибудет утром 26 октября по местному времени, и проведет встречу с премьер-министром страны Анваром Ибрагимом, а также примет участие в "рабочем ужине" лидеров АСЕАН. 27 октября американский лидер отправится в Токио, где 28 октября встретится с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

Кроме того, 29 октября президент США вылетит в Пусан, где проведет переговоры с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном, а также выступит с речью на саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). "30 октября президент перед возвращением в Вашингтон примет участие в двусторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином", - указала Ливитт.