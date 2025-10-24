Путин: ответ на удары по РФ дальнобойным оружием будет ошеломляющим

Удары вглубь территории России Tomahawk или другим дальнобойным оружием будут иметь ошеломляющий ответ. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин при общении с журналистами.

"Это попытка эскалации. Но, если таким оружием будет наноситься удары по территории России, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают", - указал глава российского государства.