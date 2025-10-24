Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 октября 2025 / 00:28
КОТИРОВКИ
USD
24/10
81.2690
EUR
24/10
94.3889
Новости часа
Путин: ответ на удары по РФ дальнобойным оружием будет ошеломляющим Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября
Москва
24 октября 2025 / 00:28
Котировки
USD
24/10
81.2690
0.0000
EUR
24/10
94.3889
0.0000
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
23 октября 2025 / 19:15
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
23 октября 2025 / 19:12
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
23 октября 2025 / 19:08
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Стратегическая безопасность / Политика и религия
Безопасность
Путин: ответ на удары по РФ дальнобойным оружием будет ошеломляющим
23 октября 2025 / 22:09
Путин: ответ на удары по РФ дальнобойным оружием будет ошеломляющим
© Александр Щербак/ТАСС

Удары вглубь территории России Tomahawk или другим дальнобойным оружием будут иметь ошеломляющий ответ. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин при общении с журналистами.

"Это попытка эскалации. Но, если таким оружием будет наноситься удары по территории России, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают", - указал глава российского государства.

Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
22:09
Путин: ответ на удары по РФ дальнобойным оружием будет ошеломляющим
21:51
Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября
21:33
Число студенческих семей в России достигло порядка 50 тыс.
21:13
DM: заключенные тюрьмы Санте всю ночь мешали Саркози спать
20:59
Европе "дорого обойдется" решение по унитазам, отметил Путин
20:46
Российские спортсмены не выступят на Паралимпиаде 2026 года
20:28
Путин отметил, что саммит в столице Венгрии скорее перенесен
20:16
Путин: Диалог всегда лучше, чем конфронтация
20:08
Греф: рост экономики России в 2025 году составит около 0,8%
19:52
Орбан заявил, что в Евросоюзе идут разговоры о разделе Украины
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения