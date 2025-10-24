Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Безопасность
Путин: ответ на удары по РФ дальнобойным оружием будет ошеломляющим
23 октября 2025 / 22:09
© Александр Щербак/ТАСС
Удары вглубь территории России Tomahawk или другим дальнобойным оружием будут иметь ошеломляющий ответ. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин при общении с журналистами.
"Это попытка эскалации. Но, если таким оружием будет наноситься удары по территории России, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают", - указал глава российского государства.