Число пострадавших при взрыве в Копейске возросло до 29

Число пострадавших при взрыве, произошедшем в среду вечером на одном из заводов в городе Копейске Челябинской области, увеличилось с 19 до 29. Соответствующие данные приводит губернатор региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

"Медицинскую помощь получают 29 человек. Из них 6 госпитализированы, состояние 5 оценивается как тяжелое. Остальные наблюдаются амбулаторно", - сказано в сообщении.

Глава региона уточнил, что подтверждена гибель 12 человек. Устанавливается местонахождение 11 человек.