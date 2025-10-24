Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
23 октября 2025 / 19:15
23 октября 2025 / 19:12
23 октября 2025 / 19:08
Общество
Число пострадавших при взрыве в Копейске возросло до 29
24 октября 2025 / 10:20
© Александр Чирков/ ТАСС
Число пострадавших при взрыве, произошедшем в среду вечером на одном из заводов в городе Копейске Челябинской области, увеличилось с 19 до 29. Соответствующие данные приводит губернатор региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале.
"Медицинскую помощь получают 29 человек. Из них 6 госпитализированы, состояние 5 оценивается как тяжелое. Остальные наблюдаются амбулаторно", - сказано в сообщении.
Глава региона уточнил, что подтверждена гибель 12 человек. Устанавливается местонахождение 11 человек.