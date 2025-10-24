Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 октября 2025 / 13:02
КОТИРОВКИ
USD
24/10
81.2690
EUR
24/10
94.3889
Новости часа
ВОЗ констатировала рост устойчивости бактерий к антибиотикам на 5-15% в год Число пострадавших при взрыве в Копейске возросло до 29
Москва
24 октября 2025 / 13:02
Котировки
USD
24/10
81.2690
0.0000
EUR
24/10
94.3889
0.0000
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
23 октября 2025 / 19:15
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
23 октября 2025 / 19:12
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
23 октября 2025 / 19:08
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Здравоохранение и медицина / Многополярный мир
Общество
ВОЗ констатировала рост устойчивости бактерий к антибиотикам на 5-15% в год
24 октября 2025 / 10:41
ВОЗ констатировала рост устойчивости бактерий к антибиотикам на 5-15% в год
© EPA/JORGE DIRKX/ТАСС

Каждый год устойчивость основных бактерий к противомикробным препаратам (УПП) растет на 5-15%, эта проблема особенно актуальна в странах с низкими доходами. На это обратил внимание гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на 12-й встрече высокого уровня по устойчивости к антибиотикам, текст распространила пресс-служба организации.

"Устойчивость ежегодно растет на 5-15% в случае с основным бактериями. Она наиболее распространена в странах с низким уровнем доходов и в местах с ограниченными возможностями профилактики, диагностики и адекватного лечения инфекций, устойчивых к антибиотикам", - отметил он.

По словам главы ВОЗ, в 2023 году "каждая шестая лабораторно подтвержденная бактериальная инфекция в мире была вызвана возбудителями, устойчивыми к антибиотикам". Новые данные Глобальной системы ВОЗ по надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам и их применением (GLASS), полученные из более чем 100 стран, говорят о том, что "устойчивость широко распространена и демонстрирует рост".

"Мир сталкивается с серьезными проблемами из-за сокращения помощи в целях развития, оказываемой странам и самой ВОЗ", - подчеркнул Гебрейесус. Это сказывается "на многих сферах общественного здравоохранения", добавил он.

Гендиректор призвал мировое сообщество "сфокусироваться на политической поддержке финансирования борьбы с УПП и работать над обеспечением согласованности различных механизмов" в данной сфере. 

Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
10:41
ВОЗ констатировала рост устойчивости бактерий к антибиотикам на 5-15% в год
10:20
Число пострадавших при взрыве в Копейске возросло до 29
22:09
Путин: ответ на удары по РФ дальнобойным оружием будет ошеломляющим
21:51
Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября
21:33
Число студенческих семей в России достигло порядка 50 тыс.
21:13
DM: заключенные тюрьмы Санте всю ночь мешали Саркози спать
20:59
Европе "дорого обойдется" решение по унитазам, отметил Путин
20:46
Российские спортсмены не выступят на Паралимпиаде 2026 года
20:28
Путин отметил, что саммит в столице Венгрии скорее перенесен
20:16
Путин: Диалог всегда лучше, чем конфронтация
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения