ВОЗ констатировала рост устойчивости бактерий к антибиотикам на 5-15% в год

Каждый год устойчивость основных бактерий к противомикробным препаратам (УПП) растет на 5-15%, эта проблема особенно актуальна в странах с низкими доходами. На это обратил внимание гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на 12-й встрече высокого уровня по устойчивости к антибиотикам, текст распространила пресс-служба организации.

"Устойчивость ежегодно растет на 5-15% в случае с основным бактериями. Она наиболее распространена в странах с низким уровнем доходов и в местах с ограниченными возможностями профилактики, диагностики и адекватного лечения инфекций, устойчивых к антибиотикам", - отметил он.

По словам главы ВОЗ, в 2023 году "каждая шестая лабораторно подтвержденная бактериальная инфекция в мире была вызвана возбудителями, устойчивыми к антибиотикам". Новые данные Глобальной системы ВОЗ по надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам и их применением (GLASS), полученные из более чем 100 стран, говорят о том, что "устойчивость широко распространена и демонстрирует рост".

"Мир сталкивается с серьезными проблемами из-за сокращения помощи в целях развития, оказываемой странам и самой ВОЗ", - подчеркнул Гебрейесус. Это сказывается "на многих сферах общественного здравоохранения", добавил он.

Гендиректор призвал мировое сообщество "сфокусироваться на политической поддержке финансирования борьбы с УПП и работать над обеспечением согласованности различных механизмов" в данной сфере.