23 октября 2025 / 19:15
23 октября 2025 / 19:12
23 октября 2025 / 19:08
Политика
Орбан выразил уверенность, что встреча Путина и Трампа состоится
24 октября 2025 / 10:57
Орбан выразил уверенность, что встреча Путина и Трампа состоится
© Andrew Harnik/ Getty Images/ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут новую встречу в целях мирного разрешения украинского кризиса. Об этом глава венгерского правительства, принимающий участие во встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе, заявил в эфире радиостанции Kossuth.

"Здесь, в Европе, точно знают, что мирный саммит остается на повестке дня. Он не будет проведен через неделю, его дата под вопросом, но в том, что он состоится, сомнений нет", - подчеркнул он. По словам Орбана, "всем известно, что русские договорятся с американцами".

Вместе с тем он в очередной раз призвал лидеров ЕС начать прямые переговоры с РФ по примеру США.

В четверг Путин при общении с журналистами кремлевского пула заявил, что российско-американский саммит в Будапеште скорее перенесен, чем отменен. Он также обратил внимание, что инициатором проведения переговоров с Москвой в венгерской столице выступил Вашингтон.

Ранее Трамп отметил, комментируя ситуацию вокруг саммита, что решение о том, состоится ли встреча, может последовать в течение пары дней. Вместе с тем венгерские власти указали, что продолжают подготовку к саммиту в Будапеште, выразив надежду, что он состоится.

