24 октября 2025
23 октября 2025 / 19:15
23 октября 2025 / 19:12
23 октября 2025 / 19:08
Политика
Санду выдвинула бизнесмена Мунтяну на пост премьер-министра Молдавии
24 октября 2025 / 11:18
Санду выдвинула бизнесмена Мунтяну на пост премьер-министра Молдавии
© Вадим Денисов/ ТАСС

Президент Молдавии Майя Санду выдвинула на пост премьер-министра кандидатуру Александра Мунтяну, который возглавляет ряд компаний, а также является президентом культурно-образовательного центра популяризации французского языка и культуры "Французский альянс в Молдавии".

"Мунтяну назначается кандидатом на должность премьер-министра и уполномочивается составить программу деятельности и список членов правительства, а также представить их на рассмотрение парламенту", - следует из опубликованного на сайте президента указа.

Некоторое время назад о поддержке кандидатуры Мунтяну заявила сформировавшая большинство в парламенте и поддерживающая президента Партия действия и солидарности.

