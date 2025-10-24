Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
23 октября 2025 / 19:15
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
23 октября 2025 / 19:12
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
23 октября 2025 / 19:08
Политика
Санду выдвинула бизнесмена Мунтяну на пост премьер-министра Молдавии
24 октября 2025 / 11:18
© Вадим Денисов/ ТАСС
Президент Молдавии Майя Санду выдвинула на пост премьер-министра кандидатуру Александра Мунтяну, который возглавляет ряд компаний, а также является президентом культурно-образовательного центра популяризации французского языка и культуры "Французский альянс в Молдавии".
"Мунтяну назначается кандидатом на должность премьер-министра и уполномочивается составить программу деятельности и список членов правительства, а также представить их на рассмотрение парламенту", - следует из опубликованного на сайте президента указа.
Некоторое время назад о поддержке кандидатуры Мунтяну заявила сформировавшая большинство в парламенте и поддерживающая президента Партия действия и солидарности.