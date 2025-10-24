Санду выдвинула бизнесмена Мунтяну на пост премьер-министра Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду выдвинула на пост премьер-министра кандидатуру Александра Мунтяну, который возглавляет ряд компаний, а также является президентом культурно-образовательного центра популяризации французского языка и культуры "Французский альянс в Молдавии".

"Мунтяну назначается кандидатом на должность премьер-министра и уполномочивается составить программу деятельности и список членов правительства, а также представить их на рассмотрение парламенту", - следует из опубликованного на сайте президента указа.

Некоторое время назад о поддержке кандидатуры Мунтяну заявила сформировавшая большинство в парламенте и поддерживающая президента Партия действия и солидарности.