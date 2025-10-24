Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
24 октября 2025
Президент поздравил спецназовцев ВС РФ с профессиональным праздником
23 октября 2025
23 октября 2025
23 октября 2025
Президент поздравил спецназовцев ВС РФ с профессиональным праздником
24 октября 2025 / 11:42
Президент поздравил спецназовцев ВС РФ с профессиональным праздником
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав спецназа Вооруженных сил РФ с 75-летием образования этих подразделений, отметив мужество бойцов в ходе специальной военной операции (СВО).

"За эти годы бойцы спецназа вписали множество ярких победных страниц в летопись воинской славы Отечества, с честью продолжили и приумножили ратные традиции своих легендарных предшественников. И сегодня в ходе СВО вы сражаетесь на самых опасных участках, отстаиваете наши исторические земли - Донбасс и Новороссию. Активно применяя богатый боевой опыт и выверенную тактику, современное вооружение и технику, всегда действуете высокопрофессионально, мужественно и решительно", - следует из текста послания, размещенного на сайте Кремля. 

Глава государства подчеркнул, что в героической биографии спецназа ВС РФ - "доблестное выполнение сложнейших заданий в Афганистане и других горячих точках, ликвидация международных террористов, защита крымчан и севастопольцев, которые в 2014 году сделали свой твердый выбор вновь быть вместе с Россией".

Путин отметил, что россияне гордятся спецназовцами и их подвигами, выразив благодарность ветеранам и личному составу подразделений за верную службу Родине, преданность долгу и присяге, за самоотверженность и отвагу.

Ежегодно 24 октября в Вооруженных силах России отмечается День подразделений специального назначения ("День спецназа"), установленный указом президента от 31 мая 2006 года. 

