Экономика
Российский рынок акций растет на открытии торгов
24 октября 2025 / 11:58
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии Московской биржи 24 октября демонстрирует рост ведущих индексов. Курс юаня снижается.
По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали рост на 0,38% - до 2 580,33 и 1 000,21 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 0,55 копейки и находился на отметке в 11,3715 рубля.
К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 575,92 пункта (+0,2%), индекс РТС составлял 998,5 пункта (+0,2%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил снижение до 11,3585 рубля (-1,85 копейки).