Экономика
Российский рынок акций растет на открытии торгов
24 октября 2025 / 11:58
Российский рынок акций растет на открытии торгов
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии Московской биржи 24 октября демонстрирует рост ведущих индексов. Курс юаня снижается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали рост на 0,38% - до 2 580,33 и 1 000,21 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 0,55 копейки и находился на отметке в 11,3715 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 575,92 пункта (+0,2%), индекс РТС составлял 998,5 пункта (+0,2%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил снижение до 11,3585 рубля (-1,85 копейки).

12:15
Японский премьер Такаити заявила о нацеленности заключить мир с Россией
11:58
Российский рынок акций растет на открытии торгов
11:42
Президент поздравил спецназовцев ВС РФ с профессиональным праздником
11:18
Санду выдвинула бизнесмена Мунтяну на пост премьер-министра Молдавии
10:57
Орбан выразил уверенность, что встреча Путина и Трампа состоится
10:41
ВОЗ констатировала рост устойчивости бактерий к антибиотикам на 5-15% в год
10:20
Число пострадавших при взрыве в Копейске возросло до 29
22:09
Путин: ответ на удары по РФ дальнобойным оружием будет ошеломляющим
21:51
Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября
21:33
Число студенческих семей в России достигло порядка 50 тыс.
