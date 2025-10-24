Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Японский премьер Такаити заявила о нацеленности заключить мир с Россией
24 октября 2025 / 12:15
Японский премьер Такаити заявила о нацеленности заключить мир с Россией
© AP Photo/ Eugene Hoshiko/ТАСС

Власти Японии нацелены на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложную ситуацию в двусторонних отношениях. С таким заявлением выступила новый премьер-министр страны Санаэ Такаити в своей программной речи в парламенте по случаю вступления в должность.

"Отношения Японии и России находятся в сложной ситуации, однако политика японского правительства состоит в том, чтобы решить проблему "северных территорий" (Южная часть Курильских островов) и заключить мирный договор", - отметила Такаити.

Вместе с тем она повторила позицию правительства с критикой России ввиду конфликта на Украине.

Россия и Япония с середины прошлого века вели консультации о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием на пути к этому остаются разногласия касательно прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ не раз отмечал, что российский суверенитет над этими территориями не подлежит сомнению.

После применения Японией санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине Москва прекратила консультации с Токио по вопросу о мирном договоре. РФ также отказалась от переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил. 

