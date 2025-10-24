Япония: старые песни о главном

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Правительство Японии настроено на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложную ситуацию в двусторонних отношениях. Эту стандартную для японских премьеров мантру повторила и новый премьер-министр страны Санаэ Такаити, выступая 24 октября с первой программной речью в парламенте.

«Отношения Японии и России находятся в сложной ситуации, однако политика японского правительства заключается в том, чтобы решить проблему «северных территорий» (южных Курил) и заключить мирный договор», - сказала она. В переводе с официального это означает, что Токио подтверждает свою позицию, которая заключается в том, что, считая российский суверенитет над этими территориями незаконным, Япония фактически и далее будет требовать их возвращения.

Чуть ранее это подтвердил и вновь назначенный министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. «Решить вопрос принадлежности четырех северных островов и заключить мирный договор - мы продолжим придерживаться этой позиции», - сказал он на своей первой пресс-конференции. В то же время министр признал, что «говорить о возможности какого-либо прогресса на переговорах по мирному соглашению с Россией сейчас не приходится».

Мотэги подчеркнул, что вопрос возобновления поездок на южные Курильские острова их бывших японских жителей для посещения остающихся там захоронений родственников имеет для правительства первостепенное значение. "Это приоритетный вопрос и важнейшая гуманитарная проблема", - заявил он, отметив, что правительство Японии будет активно добиваться от российской стороны возобновления таких поездок.

После введения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине РФ прекратила консультации с Японией по вопросу о мирном договоре. Москва также вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил, поездки их бывших японских жителей туда без виз – немалое послабление нашего пограничного режима - прекратились.

В целом, за последние 70 лет, последовавшие после прекращения состояния войны и восстановления дипломатических отношений между СССР и Японией, позиция Токио в отношении России носила сугубо прагматический характер и не выходила за пределы ее утилитарных интересов. Япония никогда ничего не делала для принципиального улучшения двусторонних отношений с Россией.

Гуманитарное сотрудничество было нацелено на удовлетворение требований групп политического давления в вопросе безвизового посещения могил японцев на южных Курилах. Сотрудничество с Россией в этом вопросе также создавало предпосылки для размывания российской позиции по «северным территориям».

Экономическое сотрудничество сводилось к созданию стабильных источников поставки российских сырьевых товаров, которые балансировались экспортом в Россию продукции японского машиностроения, а в дальнейшем – автомобильной промышленности.

В тот же время развитие политического диалога – а такие попытки предпринимались Москвой и в СССР, и в постсоветский период - надежно блокировалось требованием вернуть южные Курилы по схеме «утром деньги – вечером стулья». Причем блокировались при полной поддержке США, которые не признают российский суверенитет над островами несмотря на то, что их передача СССР произошла по Ялтинскому соглашению, под которым стоит подпись президента Рузвельта.

Некоторую попытку отойти от привычной схемы предпринял старший товарищ Такаити харизматичный Синдзо Абэ. Однако и его в основном заботило повышение внешнеполитического престижа и влияния Японии и, прежде всего, повышение статуса страны в отношениях с США, для которых суверенитет Японии – пустой звук.

С началом СВО Япония полностью солидаризировалась с позицией администрации Байдена в отношении России. Токио присоединился ко всем антироссийским санкциям, ведет жесткую критику России как на официальных площадках, так и в СМИ, оказывает масштабную экономическую помощь Украине, включая нелетальные виды военной техники и оборудования.

В то же время там не забывают и своих интересах.

Касаясь возможного влияния санкций США против «Роснефти» и «Лукойла на японские компании и экономику страны, генеральный секретарь японского правительства Минору Кихара, заявил вчера журналистам: «Я бы хотел воздержаться от ответа на этот вопрос на основе предположений, однако правительство будет реагировать соответствующим образом с точки зрения [обеспечения] энергетической безопасности».

Кихара также отметил, что Токио «сотрудничал с мировым сообществом, в первую очередь со странами G7, и ввел жесткие санкции в отношении России». «В дальнейшем мы продолжим [действовать], всесторонне оценивая, что необходимо для достижения прочного мира на Украине и что важно для национальных интересов Японии», - добавил он.

Япония все еще покрывает около 9% своих потребностей в природном газе за счет поставок с месторождений Сахалина. Оттуда же периодически поступают и небольшие объемы российской нефти. Видимо, Токио делает эти закупки скорее из необходимости сохранять контакты на фоне укрепления российско-китайского сотрудничества в энергетической сфере и исходя из собственного видения обеспечения энергетической безопасности.

Кремль уже отреагировал на выступление нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити. «Можно приветствовать подобное заявление. Мы также являемся сторонниками заключения мирного договора с Японией», - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В то же время он подчеркнул: «К нашему сожалению, приходится констатировать, что в настоящий момент Япония также занимает весьма недружественную позицию в отношении Российской Федерации, присоединилась ко всем незаконным санкциям, незаконным ограничениям в адрес нашей страны, которые пытаются применять. Кроме того, конечно же, из-за позиции, которая была занята предыдущими правительствами Японии за последние годы, собственно, двусторонний диалог был свернут практически до нуля».

Так что заявление нового премькера хорошее и входит в обязательную программу публичной публичной политики Японии. А а ситуация в двусторонних отношениях хуже некуда. И говорить не то, что о договоренностях по островам, но и о переговорах по этому вопросу нет никаких оснований.