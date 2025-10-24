Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Ким Чен Ын заявил, что операция в Курской области усилила отношения РФ и КНДР
24 октября 2025 / 12:30
Ким Чен Ын заявил, что операция в Курской области усилила отношения РФ и КНДР
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Участие частей Корейской народной армии (КНА) в освобождении Курской области служит свидетельством прочности отношений России и КНДР. С таким заявлением выступил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его словам, "на поле боя, где в жестокой схватке столкнулись справедливость и несправедливость этого мира, отношения двух стран и их солидарность прошли самую строгую проверку". Ким Чен Ын подчеркнул, что отношения РФ и КНДР на данном этапе достигли своего пика.

В четверг, 23 октября, прошла церемония начала строительства музея в честь бойцов Корейской народной армии, принявших участие в освобождении Курской области. Как заявил лидер КНДР, этот мемориальный комплекс станет символом российско-корейских отношений, скрепленных пролитой кровью. Он также выразил уверенность, что отношения двух государств становятся прочнее с каждым днем.

"Передаю слова поддержки братскому российскому народу и армии, а также тепло приветствую присутствующих здесь дорогих российских друзей", - обратился Ким Чен Ын к сотрудникам российского посольства, присутствовавшим на церемонии. Вместе с тем он передал боевой привет участникам операции по освобождению Курской области.

Между Россией и КНДР с 2024 года действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает в том числе и взаимную оборону.

