Гимнастка Мельникова завоевала золотую медаль ЧМ в опорном прыжке

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото чемпионата мира в опорном прыжке. Турнир проходит в Джакарте и завершится 25 октября.

Результат Мельниковой составил 14,466 балла. Второй стала канадка Лия-Моника Фонтейн (14,033 балла), третье место заняла американка Джоселин Роберсон (13,983). Россиянка Анна Калмыкова оказалась шестой (13,199).

Мельникова завоевала вторую золотую медаль на нынешнем мировом первенстве, ранее она одержала победу в личном многоборье. Так, 25-летняя спортсменка стала трехкратной чемпионкой мира. Кроме того, на ее счету три серебряные и три бронзовые медали ЧМ.

На Олимпийских играх в Токио Мельникова выиграла командный турнир. На тех же соревнованиях она стала третьей в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Олимпиаде в Бразилии Мельникова завоевала серебро в командном турнире.

Россияне выступают на чемпионате мира в Джакарте в нейтральном статусе. Последний раз российские спортсмены участвовали в мировом первенстве по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, состязания проходили в японском Китакюсю.