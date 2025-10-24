Экс-советник Бэннон: Трамп намерен стать президентом США в третий раз

Президент США Дональд Трамп может вновь баллотироваться на пост главы государства. Об этом заявил бывший главный политстратег и советник американского лидера Стив Бэннон.

"Он получит президентское кресло в третий раз. Трамп будет президентом на следующих выборах в 2028 году, людям просто нужно это принять", - сказал Бэннон в интервью The Economist, запись которого размещена на канале журнала в YouTube.

Вместе с тем комментируя 22-ю поправку к Конституции США, с 1951 года ограничивающую президентские полномочия двумя сроками, он отметил, что "существуют разные альтернативные варианты для переизбрания", а о конкретных шагах в этой связи будет объявлено "в подходящее время". "Нам нужно завершить то, что мы начали при Трампе. Трамп - это движущая сила", - подчеркнул он.

В мае текущего года Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что не будет переизбираться на высший государственный пост в третий раз. Он указал, что "будет президентом в общей сложности восемь лет, два срока", отметив, что "всегда считал это очень важным".