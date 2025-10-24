Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 октября 2025 / 15:43
КОТИРОВКИ
USD
24/10
81.2690
EUR
24/10
94.3889
Новости часа
Российские ВС освободили Дроновку в ДНР Экс-советник Бэннон: Трамп намерен стать президентом США в третий раз
Москва
24 октября 2025 / 15:43
Котировки
USD
24/10
81.2690
0.0000
EUR
24/10
94.3889
0.0000
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
23 октября 2025 / 19:15
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
23 октября 2025 / 19:12
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
23 октября 2025 / 19:08
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
ФОМ: о доверии Путину заявили 77% опрошенных россиян
24 октября 2025 / 12:59
ФОМ: о доверии Путину заявили 77% опрошенных россиян
© Михаил Метцель/ ТАСС

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 77%, по мнению 79% опрошенных россиян, глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 17 по 19 октября среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 52% респондентов (минус 1 п.п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 56% сограждан (минус 2 п.п.).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 41%, КПРФ - 9%, ЛДПР - 10%, "Справедливой России - За правду" - 3%, "Новых людей" - 3%. 

Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
13:13
Российские ВС освободили Дроновку в ДНР
12:59
Экс-советник Бэннон: Трамп намерен стать президентом США в третий раз
12:59
ФОМ: о доверии Путину заявили 77% опрошенных россиян
12:47
Гимнастка Мельникова завоевала золотую медаль ЧМ в опорном прыжке
12:30
Ким Чен Ын заявил, что операция в Курской области усилила отношения РФ и КНДР
12:15
Японский премьер Такаити заявила о нацеленности заключить мир с Россией
11:58
Российский рынок акций растет на открытии торгов
11:42
Президент поздравил спецназовцев ВС РФ с профессиональным праздником
11:18
Санду выдвинула бизнесмена Мунтяну на пост премьер-министра Молдавии
10:57
Орбан выразил уверенность, что встреча Путина и Трампа состоится
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения