Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
23 октября 2025 / 19:15
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
23 октября 2025 / 19:12
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
23 октября 2025 / 19:08
Безопасность
Российские ВС освободили Дроновку в ДНР
24 октября 2025 / 13:13
© Станислав Красильников/ ТАСС
Подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки освободили населенный пункт Дроновка в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом командующий группировки генерал-полковник Александр Санчик доложил главе Минобороны РФ Андрею Белоусову, сообщает ТАСС.
"В результате решительных и профессиональных действий военнослужащих соединения за прошедшие сутки освобожден населенный пункт Дроновка ДНР. Министр обороны РФ поздравил и поблагодарил военнослужащих за мужество, проявленное при освобождении населенного пункта Дроновка", - говорится в сообщении.