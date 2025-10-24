Российские ВС освободили Дроновку в ДНР

Подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки освободили населенный пункт Дроновка в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом командующий группировки генерал-полковник Александр Санчик доложил главе Минобороны РФ Андрею Белоусову, сообщает ТАСС.

"В результате решительных и профессиональных действий военнослужащих соединения за прошедшие сутки освобожден населенный пункт Дроновка ДНР. Министр обороны РФ поздравил и поблагодарил военнослужащих за мужество, проявленное при освобождении населенного пункта Дроновка", - говорится в сообщении.