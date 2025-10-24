Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Общество
Пострадавший при взрыве в центре Луганска скончался
24 октября 2025 / 13:30
© Александр Река/ ТАСС
Мужчина, получивший тяжелые травмы при взрыве в четверг на улице Черноморская в Луганске, скончался в больнице. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщает ТАСС.
"К сожалению, травмы оказались очень серьезными. Врачи сутки боролись за его жизнь, 24 октября в 11:20 он умер, не приходя в сознание", - говорится в сообщении.
Уточняется, что жена погибшего остается в тяжелом состоянии.
23 октября в правительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) информировали о том, что на улице Черноморской в Луганске прогремел взрыв, в результате два мирных жителя пострадали. СУ СК по ЛНР возбуждено уголовное дело по статье о теракте.