Москва
24 октября 2025 / 16:05
/ Россия / Общество / ДНР и ЛНР / Подрывная деятельность против России
Общество
Пострадавший при взрыве в центре Луганска скончался
24 октября 2025 / 13:30
Пострадавший при взрыве в центре Луганска скончался
© Александр Река/ ТАСС

Мужчина, получивший тяжелые травмы при взрыве в четверг на улице Черноморская в Луганске, скончался в больнице. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщает ТАСС.

"К сожалению, травмы оказались очень серьезными. Врачи сутки боролись за его жизнь, 24 октября в 11:20 он умер, не приходя в сознание", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жена погибшего остается в тяжелом состоянии.

23 октября в правительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) информировали о том, что на улице Черноморской в Луганске прогремел взрыв, в результате два мирных жителя пострадали. СУ СК по ЛНР возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

