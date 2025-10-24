Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Вучич: членство Сербии в ЕС застопорилось из-за отказа от антироссийских санкций
24 октября 2025 / 13:57
Вучич: членство Сербии в ЕС застопорилось из-за отказа от антироссийских санкций
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Отсутствие продвижения Сербии на пути к членства в Евросоюзе связано с отказом Белграда присоединиться к санкциям против России. На это обратил внимание президент республики Александар Вучич в эфире телеканала РТС.

"Мы, безусловно, отстаем в процессе евроинтеграции, это очевидно", - сказал он. По мнению сербского лидера, если бы Белград последовал примеру других стран региона и применил антироссийские санкции, процесс евроинтеграции пошел бы намного быстрее. "Мы были бы чемпионами мира в чем угодно, если бы только ввели санкции против России", - полагает он.

Вместе с тем Вучич отметил, что, несмотря на трудности, Евросоюз остается для Сербии стратегическим направлением. "Для нас Евросоюз имеет огромное значение, и у меня нет никаких иллюзий в этой связи. ЕС - крупнейший инвестор. Это место, где, несмотря на спад темпов роста и множество проблем, по-прежнему живут лучше всего в мире. Это место, которому мы принадлежим", - указал он, выразив надежду, что у Сербии сохраняются реальные шансы на присоединение к сообществу до 2030 года. При этом он акцентировал, что вопрос Косова остается принципиальным.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Вучич в обращении к нации заявил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. По его словам, Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. 

