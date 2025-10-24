Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
24 октября 2025 / 17:15
Си Цзиньпин планирует посетить Южную Корею Бербок заявила о необходимости требовать объяснения причин вето в ООН
23 октября 2025 / 19:15
23 октября 2025 / 19:12
23 октября 2025 / 19:08
Экономика
ЦБ РФ принял решение о понижении ключевой ставки до 16,5%
24 октября 2025 / 14:15
ЦБ РФ принял решение о понижении ключевой ставки до 16,5%
© Арина Антонова/ ТАСС

Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 п.п. - до уровня 16,5%. В регуляторе заявили, что планируют сохранять необходимую жесткость денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к целевым значениям, следует из пресс-релиза.

Сообщается, что решение было принято Советом директоров 24 октября текущего года. По данным ЦБ РФ, устойчивые показатели нынешнего роста цен существенно не изменились и по-прежнему составляют более 4% в годовом выражении. Регулятор намерен продолжить поддерживать требуемый уровень жесткости денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к цели. Вместе с тем будущие решения по ключевой ставке будут зависеть от темпов замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, указали в Центробанке.

Там также отметили, что в базовом сценарии прогнозируется средний уровень ключевой ставки в диапазоне 13,0-15,0% годовых в 2026 году. Это подразумевает сохранение длительного периода проведения жесткой денежно-кредитной политики.

