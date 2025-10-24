Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Путин провел телефонный разговор с Алиевым
24 октября 2025 / 14:30
Путин провел телефонный разговор с Алиевым
© Александр Казаков/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В продолжение беседы 9 октября на саммите СНГ в Душанбе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны обсудили ряд вопросов, касающихся международной и региональной ситуации. Президенты условились о продолжении контактов на различных уровнях, указали в Кремле.

Кроме того, Путин и Алиев подтвердили нацеленность на дальнейшее развитие торгово-экономических связей и совместных проектов в различных сферах, добавили в пресс-службе.

Кроме того, "обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня", сказано в сообщении. 

