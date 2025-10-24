Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
23 октября 2025 / 19:15
Безопасность
Российские ВС освободили Бологовку, Першотравневое и Проминь в зоне СВО
24 октября 2025 / 14:42
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
Российские подразделения освободили населенные пункты Бологовка Харьковской области, Першотравневое Днепропетровской области и Проминь Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"На харьковском направлении в ходе решительных действий освобожден населенный пункт Бологовка Харьковской области", - говорится в сообщении.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили Проминь ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, бойцы РФ освободили населенный пункт Першотравневое в Днепропетровской области, отметили в МО РФ.