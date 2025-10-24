Пособие по беременности и родам увеличится до 955,8 тыс. рублей

Максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2026 году увеличится до 955,8 тыс. рублей, а в 2027 году превысит 1 млн рублей. Об этом со ссылкой на материалы к проекту бюджета Социального фонда России сообщает ТАСС.

Согласно документу, максимальный размер пособия при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней в следующем году составит 955 836,00 рублей. Сумма в 2027 году составит 1 100 437,80 рублей, а "в 2028 году - 1 188 465,60 рублей", следует из сообщения.

Вместе с тем отмечается, что предельная сумма пособия по беременности и родам (то есть, 100% среднего заработка) в месяц в 2026 году составит 207,5 тыс. рублей, в 2027 году - 238,9 тыс. рублей, и в 2028 году - 258 тыс. рублей.

Кроме того, в проекте бюджета определили предельные размеры пособия по уходу за ребенком до 1,5 года. Так, сумма выплаты в месяц в 2026 году составит 83 тыс. рублей, в 2027 году - 95,5 тыс. рублей, а в 2028 году - 103,2 тыс. рублей.