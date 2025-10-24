Бербок заявила о необходимости требовать объяснения причин вето в ООН

Реформирование Совета Безопасности ООН давно назрело, однако в ближайшее время это вряд ли произойдет. Соответствующую точку зрения изложила председатель 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок в беседе с газетой Politico.

По ее словам, двигаться в этом направлении следует "шаг за шагом", посредством "большей прозрачности" и "требований к объяснению причин вето".

Экс-глава МИД ФРГ считает, что в условиях "усиливающегося финансового давления на организацию" необходимо точнее определить приоритетные направления деятельности ООН. В их числе она выделила "преодоление блокад", повышение эффективности организации, например, путем объединения агентств, увеличения численности персонала на местах, а также использования ИИ.

Что касается роли США в ООН, она отметила, что по-прежнему видит сильную и важную поддержку многостороннего подхода, несмотря на настойчивую программу президента США Дональда Трампа "Америка прежде всего". Организация остается "местом, где необходимо решать спорные вопросы и вырабатывать решения", и важно - не ставить под сомнение Устав ООН, заключила Бербок.