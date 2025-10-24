Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 октября 2025 / 17:15
КОТИРОВКИ
USD
24/10
81.2690
EUR
24/10
94.3889
Новости часа
Си Цзиньпин планирует посетить Южную Корею Пособие по беременности и родам увеличится до 955,8 тыс. рублей
Москва
24 октября 2025 / 17:15
Котировки
USD
24/10
81.2690
0.0000
EUR
24/10
94.3889
0.0000
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
23 октября 2025 / 19:15
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
23 октября 2025 / 19:12
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
23 октября 2025 / 19:08
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия
Политика
Бербок заявила о необходимости требовать объяснения причин вето в ООН
24 октября 2025 / 14:57
Бербок заявила о необходимости требовать объяснения причин вето в ООН
© AP Photo/ Seth Wenig/ТАСС

Реформирование Совета Безопасности ООН давно назрело, однако в ближайшее время это вряд ли произойдет. Соответствующую точку зрения изложила председатель 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок в беседе с газетой Politico.

По ее словам, двигаться в этом направлении следует "шаг за шагом", посредством "большей прозрачности" и "требований к объяснению причин вето".

Экс-глава МИД ФРГ считает, что в условиях "усиливающегося финансового давления на организацию" необходимо точнее определить приоритетные направления деятельности ООН. В их числе она выделила "преодоление блокад", повышение эффективности организации, например, путем объединения агентств, увеличения численности персонала на местах, а также использования ИИ.

Что касается роли США в ООН, она отметила, что по-прежнему видит сильную и важную поддержку многостороннего подхода, несмотря на настойчивую программу президента США Дональда Трампа "Америка прежде всего". Организация остается "местом, где необходимо решать спорные вопросы и вырабатывать решения", и важно - не ставить под сомнение Устав ООН, заключила Бербок. 

Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
15:15
Си Цзиньпин планирует посетить Южную Корею
14:59
Пособие по беременности и родам увеличится до 955,8 тыс. рублей
14:57
Бербок заявила о необходимости требовать объяснения причин вето в ООН
14:42
Российские ВС освободили Бологовку, Першотравневое и Проминь в зоне СВО
14:30
Путин провел телефонный разговор с Алиевым
14:15
ЦБ РФ принял решение о понижении ключевой ставки до 16,5%
13:57
Вучич: членство Сербии в ЕС застопорилось из-за отказа от антироссийских санкций
13:45
Пострадавший при взрыве в центре Луганска скончался
13:33
Российские ВС освободили Дроновку в ДНР
13:15
ФОМ: о доверии Путину заявили 77% опрошенных россиян
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения