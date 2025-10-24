Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
23 октября 2025 / 19:15
Решения по украинскому конфликту пока не выработаны. Мнение
23 октября 2025 / 19:12
Политолог Топорнин: нет оснований говорить об отставке Си Цзиньпина
23 октября 2025 / 19:08
Политика
Си Цзиньпин планирует посетить Южную Корею
24 октября 2025 / 15:30
Си Цзиньпин планирует посетить Южную Корею
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин 30 октября - 1 ноября посетит Республику Корея для участия в форуме саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Соответствующее сообщение распространил МИД КНР.

"По приглашению президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна председатель КНР Си Цзиньпин посетит с 30 октября по 1 ноября южнокорейский город Кёнджу для участия в 32-й неформальной встрече лидеров стран АТЭС, а также с целью государственного визита", - следует из сообщения.

Как заявил в ходе регулярного брифинга официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, КНР и Республика Корея - "близкие соседи и партнеры". Пекин придает большое значение развитию отношений с Сеулом и проводит по отношению к нему стабильную преемственную политику, указал он.

Го Цзякунь обратил внимание, что предстоящий визит Си Цзиньпина в Республику Корея - первый за последние 11 лет. "Это также первая встреча лидеров Китая и Южной Кореи с момента вступления в должность президента Ли Чжэ Мёна. КНР готова к взаимодействию с Республикой Корея в соответствии с первоначальными устремлениями на момент установления дипломатических отношений между двумя странами", - добавил он.

