Российские ВС за неделю нанесли семь ударов по ВПК и объектам энергетики Украины

Российские войска за прошедшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по военно-промышленному комплексу Украины, объектам энергетики и транспорта их обеспечивающих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Как отмечается, ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов в результате чего были поражены предприятия ВПК Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВС Украины. В месте с тем российские войска поразили места сборки, производства, хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

Удары производились российскими СВ в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ с 18 по 24 октября, указали в российском оборонном ведомстве.