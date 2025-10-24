Вучич: президенты России и США стремятся создать иную политическую карту мира

Президент Сербии Александар Вучич высказал мнение, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп стремятся к формированию новой мировой архитектуры и не питают особых симпатий к Евросоюзу.

"Нет никаких сомнений, что оба президента, если говорить на дипломатическом языке, не питают особой любви к Евросоюзу. Также нет сомнений в том, что ЕС сделает все возможное, чтобы их встреча не состоялась", - сказал он в эфире Радио и телевидения Сербии.

Вучич отметил, что президенты России и США "хотят создать иную карту мира - политическую, экономическую, энергетическую". "Я не верю, что они обсуждают только Украину", - указал он.

"В любом случае они строят свое. Ведется разговор и об Арктике, и о взаимосвязи через Берингов пролив, и о разделении редких металлов, сырья, нефти, газа и всего остального в будущем", - считает сербский лидер.