24 октября 2025 / 18:46
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Евроведение / Политика и религия
Экономика
Де Вевер настаивает на гарантиях защиты Бельгии при изъятии российских активов
24 октября 2025 / 16:15
Де Вевер настаивает на гарантиях защиты Бельгии при изъятии российских активов
© Omer Messinger/ Getty Images/ТАСС

Лидеры стран ЕС не дали Бельгии никаких гарантий защиты от возможных встречных мер Москвы в случае конфискации российских активов, поэтому королевство выступает против присвоения этих средств. С таким заявлением выступил бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер.

"Если Россия действительно будет претендовать на эти деньги по какой бы то ни было причине, они должны быть возвращены немедленно. Кто даст такую гарантию? Я спросил коллег: "Вы? Государства-члены ЕС?". Этот вопрос за столом переговоров так и не вызвал энтузиазма", - цитирует его европейское издание Politico.

Де Вевер отметил, что на карту поставлено "доверие ко всей финансовой системе Европы".

В четверг участникам саммита ЕС в Брюсселе не удалось достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. Де Вевер призвал все страны сообщества в полной мере разделить финансовые риски его страны, где блокированы 210 млрд евро суверенных активов РФ, которые планирует присвоить Еврокомиссия. Он также обратил внимание, что Москва в качестве ответа начнет изымать западные активы на своей территории и в дружественных юрисдикциях, в результате РФ "может остаться в выигрыше", а пострадавшие западные инвесторы "придут за выплатами к правительству Бельгии".

