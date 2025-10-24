CNN: Трамп удивил чиновников Белого дома скоростью принятия санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп принял решение о санкциях в отношении "Роснефти" и "Лукойла" со скоростью, вызвавшей удивление в Белом доме. Об этом информировал телеканал CNN.

Как отмечается, американский лидер на протяжении нескольких месяцев убеждал советников, что "однажды он решит, что настало время более жестких шагов в отношении России", не называя конкретных дат и сроков. Ограничения против российских нефтегазовых гигантов были приняты 22 октября, поскольку Трампу так подсказали "его инстинкты", передает CNN.

Ранее Минфин США внес "Лукойл", "Роснефть" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые санкции Минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе в контексте украинского урегулирования, отметила дпломат.