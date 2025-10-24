Российские силы ПВО за неделю сбили украинский Су-27 и 1 441 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины, 4 крылатые ракеты, а также 1 441 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты самолет Су-27 Воздушных сил Украины, 4 крылатые ракеты, 18 управляемых авиационных бомб, 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1 441 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве ведомстве.