Безопасность
Российские силы ПВО за неделю сбили украинский Су-27 и 1 441 БПЛА
24 октября 2025 / 16:45
© Виталий Невар/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины, 4 крылатые ракеты, а также 1 441 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты самолет Су-27 Воздушных сил Украины, 4 крылатые ракеты, 18 управляемых авиационных бомб, 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1 441 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве ведомстве.