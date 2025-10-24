Россия готова дать "ошеломляющий ответ" на сами попытки нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь ее территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление Владимира Путина.

"Ошеломляющий ответ будет дан не на поставки Tomahawk, а на попытки осуществления ударов вглубь территории РФ. Вот о чем говорил президент", - пояснил Песков при общении с журналистами.

В четверг Путин, отвечая на вопросы журналистов о возможных поставках дальнобойного оружия Киеву, охарактеризовал это как попытку эскалации. В случае же нанесения ударов вглубь России Tomahawk или другим дальнобойным оружием, будет дан ошеломляющий ответ, предупредил российский лидер.