Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти
24 октября 2025 / 18:48
Безопасность
Кремль уточнил слова Путина об "ошеломляющем ответе" РФ
24 октября 2025 / 16:59
© Валентина Певцова/ POOL/ ТАСС
Россия готова дать "ошеломляющий ответ" на сами попытки нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь ее территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление Владимира Путина.
"Ошеломляющий ответ будет дан не на поставки Tomahawk, а на попытки осуществления ударов вглубь территории РФ. Вот о чем говорил президент", - пояснил Песков при общении с журналистами.
В четверг Путин, отвечая на вопросы журналистов о возможных поставках дальнобойного оружия Киеву, охарактеризовал это как попытку эскалации. В случае же нанесения ударов вглубь России Tomahawk или другим дальнобойным оружием, будет дан ошеломляющий ответ, предупредил российский лидер.