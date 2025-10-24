Политолог Топорнин: экономика РФ переживет отказ Европы от закупок российского газа

ЕС принял решение к 2027 году полностью отказаться от закупок российского газа. Для большинства стран Евросоюза это пройдет почти незамеченным – есть много государств, которые уже давно не пользуются газом из России. А вот Венгрия и Словакия точно почувствуют разницу. Альтернативу найти можно, и время для этого есть. Можно покупать норвежский или катарский газ, американский тоже доступен, но проблема заключается в том, что цена будет заметно выше. Вероятно, Евросоюз будет искать какие-то финансовые решения, чтобы субсидировать газ для населения Венгрии и Словакии.

Для России этот сценарий можно назвать негативным, но, конечно, не фатальным. Потеря рынков – это всегда нехорошо, но санкционная практика последних лет показывает, что российская экономика имеет достаточный запас прочности.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог, юрист-международник Николай Топорнин.

