Экономика
Политолог Топорнин: экономика РФ переживет отказ Европы от закупок российского газа
24 октября 2025 / 18:40

ЕС принял решение к 2027 году полностью отказаться от закупок российского газа. Для большинства стран Евросоюза это пройдет почти незамеченным – есть много государств, которые уже давно не пользуются газом из России. А вот Венгрия и Словакия точно почувствуют разницу. Альтернативу найти можно, и время для этого есть. Можно покупать норвежский или катарский газ, американский тоже доступен, но проблема заключается в том, что цена будет заметно выше. Вероятно, Евросоюз будет искать какие-то  финансовые решения, чтобы субсидировать газ для населения Венгрии и Словакии.

Для России этот сценарий можно назвать негативным, но, конечно, не фатальным. Потеря рынков – это всегда нехорошо, но санкционная практика последних лет показывает, что российская экономика имеет достаточный запас прочности.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос"  политолог, юрист-международник Николай Топорнин.
Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/e6d6a94578aecfb3b1cdb3ec194c307f/

 

