Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 октября 2025 / 19:08
КОТИРОВКИ
USD
24/10
81.2690
EUR
24/10
94.3889
Новости часа
Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти Политолог Топорнин: экономика РФ переживет отказ Европы от закупок российского газа
Москва
24 октября 2025 / 19:08
Котировки
USD
24/10
81.2690
0.0000
EUR
24/10
94.3889
0.0000
Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти
Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти
24 октября 2025 / 18:48
Политолог Топорнин: экономика РФ переживет отказ Европы от закупок российского газа
Политолог Топорнин: экономика РФ переживет отказ Европы от закупок российского газа
24 октября 2025 / 18:40
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
23 октября 2025 / 19:15
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Цветные революции / США против КНР
Политика
Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти
24 октября 2025 / 18:48

При входе в период глобального передела и трансформации мира Китай отказался от принципа смены политического лидера после двух сроков. В такие периоды у власти должны быть сталины, черчили, а не макроны и мерцы. Должен быть человек, который осуществляет определенную долгосрочную стратегию. Его задача – заключать сделки и соглашения, которые будут работать десятилетия. Вот почему председатель Си так долго остается главой КНР.

Сейчас появились слухи о его скорой отставке. Действительно, Китай достаточно долго, как и весь мир, существовал в американской модели. У китайцев появились свои олигархи, свой крупный бизнес, для которого американская модель мироустройства удобна и понятна. Сейчас эта модель распадается. В Китае не сложно найти силы, которые могли бы выступить дестабилизатором внутри страны. Там уже выросло целое поколение богатых людей, среди которых есть и взяточники и коррупционеры. И выросло, конечно, поколение молодежи, в котором протестные настроения заложены по определению.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос"  политолог Леонид Крутаков. 
Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/a6abb2abe5e6e9b8aa689c521d2138be/

 

Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти
Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти
Политолог Топорнин: экономика РФ переживет отказ Европы от закупок российского газа
Политолог Топорнин: экономика РФ переживет отказ Европы от закупок российского газа
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
17:33
Набиуллина отметила, что снижение ставки ЦБ не предопределено
17:16
Орбан объяснил поддержку новых санкций ЕС против РФ
16:59
Кремль уточнил слова Путина об "ошеломляющем ответе" РФ
16:45
Российские силы ПВО за неделю сбили украинский Су-27 и 1 441 БПЛА
16:31
CNN: Трамп удивил чиновников Белого дома скоростью принятия санкций против РФ
16:15
Де Вевер настаивает на гарантиях защиты Бельгии при изъятии российских активов
15:59
Вучич: президенты России и США стремятся создать иную политическую карту мира
15:45
Российские ВС за неделю нанесли семь ударов по ВПК и объектам энергетики Украины
15:30
Си Цзиньпин планирует посетить Южную Корею
15:17
Бербок заявила о необходимости требовать объяснения причин вето в ООН
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения