Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти

При входе в период глобального передела и трансформации мира Китай отказался от принципа смены политического лидера после двух сроков. В такие периоды у власти должны быть сталины, черчили, а не макроны и мерцы. Должен быть человек, который осуществляет определенную долгосрочную стратегию. Его задача – заключать сделки и соглашения, которые будут работать десятилетия. Вот почему председатель Си так долго остается главой КНР.

Сейчас появились слухи о его скорой отставке. Действительно, Китай достаточно долго, как и весь мир, существовал в американской модели. У китайцев появились свои олигархи, свой крупный бизнес, для которого американская модель мироустройства удобна и понятна. Сейчас эта модель распадается. В Китае не сложно найти силы, которые могли бы выступить дестабилизатором внутри страны. Там уже выросло целое поколение богатых людей, среди которых есть и взяточники и коррупционеры. И выросло, конечно, поколение молодежи, в котором протестные настроения заложены по определению.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог Леонид Крутаков.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/a6abb2abe5e6e9b8aa689c521d2138be/