Орбан объяснил поддержку новых санкций ЕС против РФ

Венгрия выступает против санкционной политики Евросоюза, но поддержала 19-й пакет рестрикций против РФ, поскольку он не наносит прямого ущерба венгерской экономике. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, принимающий участие в саммите ЕС в Брюсселе.

По его словам, принятию 19-го пакета предшествовали "долгие недели переговоров" с Еврокомиссией. "Мы исключили все, что было плохо для Венгрии. Этот пакет санкций, хотя и является продолжением санкционной политики, которая была в корне ошибочной, не наносит Венгрии никакого ущерба", - приводит слова премьера газета Magyar Nemzet.

Он также обратил внимание, что в результате конфликта на Украине и антироссийских санкций венгерская экономика потерпела убытки на сумму от €20 до €30 млрд. "Из этого ясно, что в интересах каждой венгерской семьи, каждого венгерского предпринимателя, чтобы мир был достигнут как можно скорее. Деньги не должны идти на Украину, а экономика Венгрии и других стран ЕС не должна быть заблокирована санкциями", - полагает глава венгерского правительства.

19-й пакет санкций, который вступил в силу 24 октября, предусматривает запреты на банковские операции с рядом российских банков, экспорт в РФ десятков категорий европейских товаров, закупки сжиженного природного газа и оказание туристических услуг европейским гражданам, желающим посетить Россию. Рестрикции применены в отношении 117 иностранных танкеров, транспортирующих российскую нефть. В черный список ЕС дополнительно внесены свыше 60 физлиц и предприятий из России и рада других стран.