Набиуллина отметила, что снижение ставки ЦБ не предопределено

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина обратила внимание, что снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях не предопределено.

"Для решения о следующем снижении ставки потребуются дополнительные факты, которые будут подтверждать, что можно двигаться дальше без риска того, что устойчивая инфляция "залипнет" в 2026 году выше целевого уровня", - сказала она во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Банк России не исключает как снижения, так и сохранения ключевой ставки на ближайших заседаниях, добавила Набиуллина.

ЦБ РФ на заседании 24 октября четвертый раз подряд снизил ключевую ставку, на этот раз на 50 б.п., до 16,5% годовых, отметив, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели.