Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 октября 2025 / 20:18
КОТИРОВКИ
USD
24/10
81.2690
EUR
24/10
94.3889
Новости часа
Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти Политолог Топорнин: экономика РФ переживет отказ Европы от закупок российского газа
Москва
24 октября 2025 / 20:18
Котировки
USD
24/10
81.2690
0.0000
EUR
24/10
94.3889
0.0000
Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти
Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти
24 октября 2025 / 18:48
Политолог Топорнин: экономика РФ переживет отказ Европы от закупок российского газа
Политолог Топорнин: экономика РФ переживет отказ Европы от закупок российского газа
24 октября 2025 / 18:40
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
23 октября 2025 / 19:15
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Деловой мир России / Политика и религия
Экономика
Набиуллина отметила, что снижение ставки ЦБ не предопределено
24 октября 2025 / 17:33
Набиуллина отметила, что снижение ставки ЦБ не предопределено
© Михаил Метцель/ ТАСС

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина обратила внимание, что снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях не предопределено.

"Для решения о следующем снижении ставки потребуются дополнительные факты, которые будут подтверждать, что можно двигаться дальше без риска того, что устойчивая инфляция "залипнет" в 2026 году выше целевого уровня", - сказала она во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Банк России не исключает как снижения, так и сохранения ключевой ставки на ближайших заседаниях, добавила Набиуллина.

ЦБ РФ на заседании 24 октября четвертый раз подряд снизил ключевую ставку, на этот раз на 50 б.п., до 16,5% годовых, отметив, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. 

Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти
Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти
Политолог Топорнин: экономика РФ переживет отказ Европы от закупок российского газа
Политолог Топорнин: экономика РФ переживет отказ Европы от закупок российского газа
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
18:33
ТАСС: экс-глава Ростова-на-Дону Логвиненко задержан
18:15
Песков отверг утверждения о срыве саммита в Будапеште
17:58
Ле Пен обвинила власти Франции в пренебрежении охраной наследия
17:44
Киев заявил, что свыше 17 стран НАТО будут закупать для него американское оружие
17:33
Набиуллина отметила, что снижение ставки ЦБ не предопределено
17:16
Орбан объяснил поддержку новых санкций ЕС против РФ
16:59
Кремль уточнил слова Путина об "ошеломляющем ответе" РФ
16:45
Российские силы ПВО за неделю сбили украинский Су-27 и 1 441 БПЛА
16:31
CNN: Трамп удивил чиновников Белого дома скоростью принятия санкций против РФ
16:15
Де Вевер настаивает на гарантиях защиты Бельгии при изъятии российских активов
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения