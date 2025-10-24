Киев заявил, что свыше 17 стран НАТО будут закупать для него американское оружие

Свыше 17 стран НАТО подключились к инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которой союзники по альянсу закупают у США вооружения для Украины. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале по итогам телефонного разговора с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американским генералом Алексусом Гринкевитчем.

"Более 17 стран - членов НАТО присоединились к инициативе PURL для коллективного финансирования закупок американского вооружения для Украины", - указал Сырский. Он также отметил, что доложил американскому генералу о ситуации в зоне боевых действий.

В среду газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на должностных лиц США информировала о том, что Вашингтон якобы отменил ключевое ограничение для Киева на применение некоторых западных ракет для ударов вглубь РФ. Поданным издания, у США есть возможность регулировать применение Киевом этого вида вооружений, поскольку для наведения на цель используются американские разведывательные данные.

Программа PURL была инициирована 14 июля Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте. Владимир Зеленский заявлял, что Киев хочет, чтобы союзники выделяли на данную инициативу не менее $1 млрд в месяц.