Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 октября 2025 / 20:18
КОТИРОВКИ
USD
24/10
81.2690
EUR
24/10
94.3889
Новости часа
Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти Политолог Топорнин: экономика РФ переживет отказ Европы от закупок российского газа
Москва
24 октября 2025 / 20:18
Котировки
USD
24/10
81.2690
0.0000
EUR
24/10
94.3889
0.0000
Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти
Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти
24 октября 2025 / 18:48
Политолог Топорнин: экономика РФ переживет отказ Европы от закупок российского газа
Политолог Топорнин: экономика РФ переживет отказ Европы от закупок российского газа
24 октября 2025 / 18:40
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
23 октября 2025 / 19:15
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Безопасность / Украина сегодня / Маневры НАТО
Безопасность
Киев заявил, что свыше 17 стран НАТО будут закупать для него американское оружие
24 октября 2025 / 17:44
Киев заявил, что свыше 17 стран НАТО будут закупать для него американское оружие
© AP Photo/ Matt Rourke/ТАСС

Свыше 17 стран НАТО подключились к инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которой союзники по альянсу закупают у США вооружения для Украины. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале по итогам телефонного разговора с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американским генералом Алексусом Гринкевитчем.

"Более 17 стран - членов НАТО присоединились к инициативе PURL для коллективного финансирования закупок американского вооружения для Украины", - указал Сырский. Он также отметил, что доложил американскому генералу о ситуации в зоне боевых действий.

В среду газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на должностных лиц США информировала о том, что Вашингтон якобы отменил ключевое ограничение для Киева на применение некоторых западных ракет для ударов вглубь РФ. Поданным издания, у США есть возможность регулировать применение Киевом этого вида вооружений, поскольку для наведения на цель используются американские разведывательные данные.

Программа PURL была инициирована 14 июля Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте. Владимир Зеленский заявлял, что Киев хочет, чтобы союзники выделяли на данную инициативу не менее $1 млрд в месяц.

Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти
Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти
Политолог Топорнин: экономика РФ переживет отказ Европы от закупок российского газа
Политолог Топорнин: экономика РФ переживет отказ Европы от закупок российского газа
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Политолог Крутаков: тюрьма для Саркози – результат политических разборок
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
18:33
ТАСС: экс-глава Ростова-на-Дону Логвиненко задержан
18:15
Песков отверг утверждения о срыве саммита в Будапеште
17:58
Ле Пен обвинила власти Франции в пренебрежении охраной наследия
17:44
Киев заявил, что свыше 17 стран НАТО будут закупать для него американское оружие
17:33
Набиуллина отметила, что снижение ставки ЦБ не предопределено
17:16
Орбан объяснил поддержку новых санкций ЕС против РФ
16:59
Кремль уточнил слова Путина об "ошеломляющем ответе" РФ
16:45
Российские силы ПВО за неделю сбили украинский Су-27 и 1 441 БПЛА
16:31
CNN: Трамп удивил чиновников Белого дома скоростью принятия санкций против РФ
16:15
Де Вевер настаивает на гарантиях защиты Бельгии при изъятии российских активов
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения