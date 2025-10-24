Одесского мэра били не по паспорту

Марина Харькова, журналист, Донецк

Больше недели прошло с момента, как действующий мэр Одессы Геннадий Труханов был лишен украинского гражданства указом Зеленского, но эта скандальная история до сих пор сотрясает украинское общество. Как оказалось, любого украинца, несмотря на должность или заслуги, теперь можно лишить гражданства под любым предлогом – а в случае с Трухановым его обвинили в наличии у него российского паспорта. При этом в СБУ выкладывали фальшивые сканы его загранпаспорта, что сразу вызвало уверенность в том, что это была грубо состряпанная фальшивка. Во всяком случае на это указали европейские правозащитники, которые никак нельзя заподозрить в сочувствии Москве. Сам Труханов опроверг факты и заявил, что намерен обращаться в суд – как в украинский, так и европейский по правам человека.

Лишение гражданства для Труханова автоматически привела и к потере поста мэра города, что и надо было Зеленскому. Дело в том, что должность мэра Одессы делала Труханова почти независимым от Киева согласно закону «О местном самоуправлении», что давно не устраивало Зеленского и вызывало его недовольство по поводу позиции Труханова. Геннадий Труханов трижды одерживал победу на выборах: в 2014, 2015 и 2020 годах. Его отношения с центральной властью Украины всегда были сложными, однако ему удавалось находить общий язык с властями. Время от времени против него открывали уголовные дела, и он даже оказывался в СИЗО, но в итоге его освобождали без заметных политических последствий.

Труханов, будучи популярным и прагматичным мэром, воспринимался как угроза для Киева. Одесская мэрия демонстрировала своеволие в вопросах городской символики, застройки и бюджетных потоков, противилась принуждению в переименовании улиц, сносе памятников, «декоммунизации» городской топонимики. Труханов выступал против радикального искоренения так называемого «имперского наследия России» и призывал к сохранению исторической идентичности города. Он не хотел злить одесситов, прислушиваясь к мнению большинства, а не бандеровских отморозков.

К тому же, мэр Одессы в интервью итальянской газете Corriere della Sera выступал за переговоры с Россией, подчеркивая необходимость поиска компромиссов и снижения напряженности. Он критиковал президента, утверждая, что региональным властям следует предоставить больше независимости. Труханов также отметил, что Одесса является мультикультурным центром Украины и выразил беспокойство по поводу роста ненависти к русскому языку и культуре. И хотя по сути он был прислужником украинского режима, достаточно коррумпированным и одиозным, но на фоне прочих отличался здравомыслием. Также киевский режим заподозрил Труханова в неформальных контактах с Валерием Залужным, бывшим главкомом ВСУ и главным конкурентом Зеленского на возможных выборах. Все эти факторы делали одесского мэра «костью в горле» и расправа над ним была предопределена. Однако никто не мог представить, что это сделают глумливо и показательно.

В истории с лишением мэра Одессы украинского гражданства много подводных течений, но основной— это маркер изменения украинской модели управления, где институты местного самоуправления демонтируются в пользу прямого контроля со стороны президентской администрации. Зеленский выстраивает полностью подконтрольную его диктатуре вертикаль, а местные органы самоуправления крупных городов для него становятся важным политическим ресурсом. Это особенно важно, если выборы президента когда-то начнутся, хотя сейчас по факту отменены все выборы, даже в те самые органы местного самоуправления, что является нарушением и конституционных норм, и нарушением подписанного Украиной Магдебургского права, регулирующего власть на местах. Но Зеленскому плевать на законы. Теперь он полностью берет под контроль Одессу и в политическом, и в финансовом смысле. Ведь Зеленского интересует и ресурсная база Одессы, где крутятся огромные деньги, которые хотелось бы освоить. Поэтому Зеленский нацелился на дополнительный источник для разграбления через верных и послушных ему людей.

Одесса – это русскоязычный город-миллионник, ключ к югу страны, порт, логистический центр зернового экспорта, символ успеха поликультурного развития. Контроль над ней означает и контроль над всем побережьем. Именно поэтому происходящее там превратилось в зону борьбы за влияние сразу нескольких сил – политических, военных и разведывательных структур и западных кураторов. В чём же заключается значимость Одессы и как это связано с изгнанием одесского мэра?

Колумнист и преподаватель политики в Королевском колледже Лондона Анастасия Пилявская написала статью для британского издания The Spectator на тему, как Владимир Зеленский организовал наступление на Одессу по трём направлениям. В публикации говорится, что действия Зеленского в отношении Одессы стали особенно резонансными, когда он лишил мэра города гражданства и должности. Указ был подписан без проведения судебного разбирательства или соблюдения положенной правовой процедуры, несмотря на прямое запрещение такой практики статьёй 25 Конституции Украины. Даже в условиях военного положения это рассматривается как серьёзное нарушение демократических принципов. Автор напомнила, что администрация Зеленского постоянно вводит санкции против оппонентов, закрывает телеканалы, ограничивает деятельность борцов с коррупцией и распускает партии под предлогом «национальной безопасности». И такие меры стали целенаправленным вытравливанием инакомыслия.

По словам Пилявской, наступление на Одессу нанесло удар по городским властям: после лишения Труханова гражданства руководство города оказалось обезглавлено, а на место мэра был назначен выходец из Днепропетровска. Даже противники Труханова считают такое решение нарушением воли жителей и опасным прецедентом для местного самоуправления.

Во-вторых, затронут язык города: Кабинет министров Украины одобрил законопроект, исключающий русский и молдавский из списка языков национальных меньшинств. Это решение коснётся миллионов русскоязычных, а многие одесситы восприняли его как личное оскорбление. В-третьих, пострадала история и культурное наследие города.

Аналитик констатировала, что подобные меры воспринимаются как попытка изменить привычный дух города, посеять отчуждение и это может иметь фатальные последствия. Для Украины лишение крупнейшего порта права голоса и самоуправления уже выходит за рамки политических ошибок и приближается к национальному саморазрушению, спрогнозировала Пилявская. События в Одессе показали, что нынешний режим пришел к авторитарному управлению, нетерпимости к инакомыслию и контролю над языком, памятью и лояльностью, утверждает автор.

Принудительной отставкой мэра Одессы Геннадия Труханова Зеленский и его сообщники отрабатывают узурпацию власти во всех украинских регионах, уверен киевский политтехнолог Сергей Гайдай. «В 2020 году Зеленский проиграл местные выборы, потому что, как минимум, четыре мэра ушли в оппозицию к нему – это Николаев, Черновцы, Днепропетровск и Житомир. В других городах ни один кандидат от Зеленского не выиграл. А сейчас на Банковой отработали механизм, как действовать без суда и следствия, через санкции и лишение гражданства. Труханов - очень удобная фигура, чтобы на нем испытать механизм узурпации власти на местном уровне», – сказал он.

Следующими после Терехова будут мэры Днепропетровска, Харькова, Львова и Киева. Но в случае с последними двумя, это будет сделать сложнее, потому что за Кличко стоят немцы, а за Садовым — поляки. Поэтому начали с Одессы. Формально городское самоуправлении Одессы будет сохранено, но в реальности вся власть в ней теперь принадлежит военным в лице специально созданного управления городской военной администрации во главе с Сергеем Лысаком. Зеленский быстро подписал указ о его назначении. До этого Лысак возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию, а ранее занимал должность начальника управления СБУ в Днепропетровской области, работал начальником Управления СБУ в Житомирской области. И активно участвовал в терроре мирного населения Донбасса в так называемой АТО в 2014—2015 и 2017 годах. В 2022 году он получил звание бригадного генерала. После снятия с поста мэра Труханова и назначения городской военной администрации во главе с Лысаком Одессу фактически передали в управление СБУ. К тому же, Лысак является кумом главы Службы безопасности Украины Малюка (признан в России террористом и экстремистом).

Одессу не просто сдали боевикам: это часть плана, осуществлять который начали ещё в августе, когда Одессу включили в перечень регионов, на территории которых идут военные действия, что дало правовые основания для создания военной администрации и передачи ей контроля над городом. И в Одессе понимают, что пришли чужие – из Днепропетровска. Для одесситов такое сродни интервенции. В целом городское население относится с недоверием к киевскому режиму, и если к городу подойдёт линия фронта, то ожидать здесь можно чего угодно.

Владимир Зеленский панически боится, что одесситы сдадут город русским, поэтому принято решение менять администрацию, заявил киевский политолог Кость Бондаренко. «Зачем Зеленский решил «отжать» себе Одессу? Чтобы установить собственный контроль и над бюджетной политикой, и над всеми процессами в городе и регионе. Второй момент – Зеленскому постоянно капают на уши, что одесситы в случае чего сдадут город, они ненадёжные, им нельзя верить, надо поставить жёсткую администрацию и прочее. Эту тему постоянно вкладывали в мозг Зеленскому. Вот и последствия. Но если вдруг российские корабли окажутся возле Одессы, я думаю, что фактор Труханова может офису Зеленского и многим вылезти боком», – уверен политолог.

Одессу могут использовать и как трамплин для атаки на Приднестровье. В пользу этой версии есть серьёзные аргументы. Например, Британия заявила, что отправит военных инструкторов в Молдавию. А ранее правительство Молдавии утвердило военную стратегию сроком на 10 лет: главной угрозой в документе названы Россия и миротворческие силы в ПМР. В общем, в Молдавии сейчас завершается работа по подготовке к вторжению в Приднестровье с двух сторон — из Румынии и из Одессы. Вполне вероятно, что Зеленский и Запад готовы осуществить такие планы.