24 октября 2025 / 18:48
24 октября 2025 / 18:40
23 октября 2025 / 19:15
/ Дальнее зарубежье / Политика / Культурная среда / Политика и религия
Политика
Ле Пен обвинила власти Франции в пренебрежении охраной наследия
24 октября 2025 / 17:58
Ле Пен обвинила власти Франции в пренебрежении охраной наследия
© Арина Лебедева/ ТАСС

Произошедшее 19 октября ограбление Лувра иллюстрирует пренебрежение, с которым власти страны относятся к культурному наследию Франции. Об этом заявила лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.

"Мы вынуждены констатировать пренебрежение, ведь за последнее время произошло множество инцидентов - это либо пожары, либо кражи из музеев, число которых растет. Это говорит о том, что есть преступные группы, которые хорошо проанализировали слабость и беспомощность государства в вопросах защиты своего наследия", - указала она.

Политик отметила, что "такое пренебрежительное отношение со стороны французских властей продолжается уже много лет".

По ее мнению, причиной ограбления Лувра послужила "череда неправильных решений". "Надо перестать искать оправдания. Думаю, здесь дело не столько в нехватке финансирования, сколько в бездействии и неверных решениях. В 2019 году, например, витрины заменили на худшие. А ведь кто-то принял решения или, наоборот, не принял их. Когда тебе доверяют ответственность, ее нужно нести", - подчеркнула Ле Пен.

В минувшее воскресенье прокурор Парижа Лор Беко информировала о том, что четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. По словам прокурора, стоимость похищенных украшений оценивается в 88 млн евро. 

