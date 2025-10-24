Песков отверг утверждения о срыве саммита в Будапеште

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о срыве саммита в столице Венгрии, отметив, что его сроки никто не согласовывал.

"Прежде всего, точных сроков проведения саммита никто не называл, о них никто не договаривался. В этом плане было очень сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей", - сказал он, отвечая на вопрос о судьбе встречи лидеров России и США в Будапеште. "Ни Трамп, ни Путин - они об этом говорили - не хотят терять время зря, они не хотят собираться только ради самой встречи", - отметил представитель Кремля.

По его словам, чтобы встреча президентов двух стран была результативной, необходимо, чтобы "на уровне, как условились главы государств, министра иностранных дел России и госсекретаря США была проделана работа".