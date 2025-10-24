Трамп опять собрался на Ближний Восток

Андрей Онтиков, международный обозреватель

Президент США Дональд Трамп сообщил, что собирается посетить сектор Газа и возглавить "Совет мира", который будет играть ключевую роль в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Он также в очередной раз пригрозил принять меры против ХАМАС, поскольку движение "лишь на теоретическом уровне согласилось" с подписанными ранее в египетском Шарм эш-Шейхе договоренностями по урегулированию конфликта в палестинском эксклаве.

Кроме того, досталось и Израилю. Хозяин Овального кабинета пригрозил лишить Тель-Авив американской поддержки, если тот пойдет на аннексию Западного берега. Такое заявление он сделал еще 15 октября в интервью журналу "Time". Но опубликовали его только 23 октября - как раз на следующий день после предварительного чтения в израильском парламенте (Кнессете) законопроекта, одобряющего распространение законов страны на Западный берег. Это по сути и означает аннексию палестинских территорий. Что еще интереснее, этот шаг израильских законодателей совпал с визитом в страну вице-президента США Джей Ди Вэнса, который не преминул раскритиковать такое решение, назвав его "оскорблением".

Стоит, правда, отметить, что в данном случае Израиль пал жертвой собственных демократических процедур. Законопроект изначально не должны были одобрить, но он прошел с минимальным перевесом: 25 голосов "за" и 24 "против". А все потому, что один из депутатов от "Ликуда" Юлий Эдельштейн пошел против установок своей партии и поддержал документ. В итоге его исключили из комиссии по иностранным делам и обороне. Но небольшого скандала с американцами избежать не удалось.

Как бы то ни было, в США, судя по всему, понимают, что продвигаемая ими сделка по сектору Газа если еще не трещит по швам, то как минимум дает серьезные сбои. Несколько дней назад объявленное перемирие оказалось на грани срыва, когда были убиты несколько израильских солдат, а в ответ Тель-Авив начал наносить удары по палестинскому эксклаву. После этого на Ближний Восток потянулся десант высокопоставленных американских чиновников и дипломатов: спецпосланник президента США по региону Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, затем Джей Ди Вэнс и наконец госсекретарь Марко Рубио. А впереди - визит самого хозяина Овального кабинета.

Поможет ли это удержать Израиль от сползания в очередной раунд войны - большой вопрос, особенно с учетом того, что у ХАМАС не осталось живых заложников. Смогут ли американцы внести ясность относительно перспектив разоружения палестинского движения и размещения в секторе Газа контингента исламских стран - тоже неизвестно. Но одно можно понять точно: президент США злится. Ему нужен как можно более быстрый результат. И дело тут не в Нобелевской премии мира или количестве законченных им войн, а, как ни странно, в деньгах.

Как бы ни любил Дональд Трамп поносить своего предшественника, но на Ближнем Востоке он продолжает курс, основы которого были заложены тем самым "сонным Джо". Речь идет об анонсированном в сентябре 2023 года на саммите G20 транспортном коридоре, который должен связать Индию с Европой через территорию Саудовской Аравии и Израиля. Естественно, эта артерия призвана составить конкуренцию как уже устоявшемуся маршруту через Суэцкий канал, так и китайскому проекту "Один пояс, один путь", что особенно важно в контексте глобального противостояния Вашингтона и Пекина. Непременным условием реализации этого проекта является нормализация отношений между Эр-Риядом и Тель-Авивом. Однако, как назло, случилось 7 октября 2023 года - нападение ХАМАС на Израиль и все последовавшие за этим кровавые события.

Саудовская Аравия после такого напрочь отказывается идти на примирение. А Дональд Трамп, скорее всего, пытается создать такие условия, чтобы королевство отошло от своей жесткой позиции. И чем быстрее, тем лучше. Время - деньги. Дональд Трамп это точно знает и отправляет в Израиль эмиссаров.

И тут масла в огонь подлил министр финансов, соратник премьера Биньямина Нетаньяху по коалиции и один из наиболее радикальных политиков Бецалель Смотрич, который в очень своеобразной форме отозвался о перспективах отношений Тель-Авива с Эр-Риядом.

- Если Саудовская Аравия говорит нам: "Нормализация в обмен на палестинское государство" - нет, спасибо. Продолжайте ездить на верблюдах в пустыне в Аравии, а мы продолжим развиваться», - отметил политик.

Вскоре, видимо, старшие товарищи объяснили Бецалелю Смотричу, что свою ненависть к арабам все-таки не стоит так афишировать. И буквально через несколько часов министру пришлось извиняться за свой комментарий.

Как бы то ни было, американская концепция "Мир, дружба, деньги" явно устраивает не всех. В Израиле есть на этот счет одни соображения, у ХАМАС другие, у посредников - третьи. Все это подпитывается взаимным недоверием, готовностью вновь взяться за оружие и отсутствием ясных перспектив относительно того, что будет дальше. А потому остается только наблюдать за тем, смогут ли США продавить всех задействованных в этом конфликте игроков на нужные Вашингтону решения и создать хотя бы видимость стабильности. Но уже сейчас ясно одно: соратникам Дональда Трампа и, вероятно, ему самому на Ближний Восток придется приехать еще не один раз.