ТАСС: экс-глава Ростова-на-Дону Логвиненко задержан

Экс-глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко задержан. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"Задержан. Пока это все, что известно", - заявил собеседник агентства.

Логвиненко возглавил администрацию Ростова-на-Дону в октябре 2019 года по решению городской думы. В октябре 2021 года депутаты продлили его полномочия.

Главу администрации часто критиковали в соцсетях, в том числе за работу с аварийным жилищным фондом Ростова-на-Дону, состояние дорог, а также выдачу разрешений на застройку в зоне городских рощ. В ходе ежегодной пресс-конференции 14 января 2025 года он опроверг сообщения о своей отставке.

28 января текущего года городская дума Ростова-на-Дону приняла отставку Логвиненко по собственному желанию.