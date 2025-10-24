Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти
24 октября 2025 / 18:48
24 октября 2025 / 18:40
23 октября 2025 / 19:15
Общество
ТАСС: экс-глава Ростова-на-Дону Логвиненко задержан
24 октября 2025 / 18:33
© Эрик Романенко/ ТАСС
Экс-глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко задержан. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.
"Задержан. Пока это все, что известно", - заявил собеседник агентства.
Логвиненко возглавил администрацию Ростова-на-Дону в октябре 2019 года по решению городской думы. В октябре 2021 года депутаты продлили его полномочия.
Главу администрации часто критиковали в соцсетях, в том числе за работу с аварийным жилищным фондом Ростова-на-Дону, состояние дорог, а также выдачу разрешений на застройку в зоне городских рощ. В ходе ежегодной пресс-конференции 14 января 2025 года он опроверг сообщения о своей отставке.
28 января текущего года городская дума Ростова-на-Дону приняла отставку Логвиненко по собственному желанию.