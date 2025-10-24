Москалькова: Москва и Киев обменяются письмами и посылками для 500 пленных

Москва и Киев готовы на взаимной основе обменяться письмами от близких и посылками для 500 военнопленных. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, предает ТАСС.

"На сегодняшний день у нас есть список из 500 военнопленных российских и 500 военнопленных Украины, поэтому мы договорились не ожидать, пока соберутся все списки полностью, а по мере готовности уже собирать посылки и начинать их вручать", - отметила омбудсмен.

Она выразила надежду, что это будет реализовано до Нового года.