Безопасность
Макрон: Франция передаст Украине ракеты Aster и истребители Mirage
24 октября 2025 / 18:59
© Manon Cruz, Pool via AP/ТАСС
Франция планирует передать Украине дополнительные зенитные ракеты Aster и истребители Mirage. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе встречи "коалиции желающих" по оказанию помощи Киеву.
"В ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, проведем новые программы обучения украинских военных и направим дополнительные самолеты Mirage", - сказал он. Запись выступления французского лидера размещена на странице Елисейского дворца в соцсети X.
По его словам, Париж совместно с участниками коалиции "объявит о дополнительных инициативах". Вместе с тем Макрон подчеркнул, что "коалиция желающих" должна продолжать помогать Украине в вопросах укрепления энергетической инфраструктуры".