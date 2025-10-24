Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Экономика
Глава ЦБ РФ усомнилась в возможности предсказать влияние новых санкций
24 октября 2025 / 19:15
Глава ЦБ РФ усомнилась в возможности предсказать влияние новых санкций
© Михаил Метцель/ ТАСС

Предсказать точное влияние новых санкций вряд ли кто-то может, Банк России будет смотреть на дальнейшее развитие ситуации. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы видим, что санкции нацелены на ограничения, в первую очередь, экспорта наших сырьевых товаров. Предсказать точное влияние этих санкций вряд ли кто-то может, но мы рассматриваем это как некий негативный внешний фактор. Много будет зависеть от того, как будет происходить адаптация к этим санкциям. Будем следить за развитием ситуации", - указала глава регулятора.

На нынешнем этапе нельзя сказать, что это потребует какого-то изменения в денежно-кредитной политике, добавила она.

