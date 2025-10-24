Дмитриев сообщил, что прибыл в Соединенные Штаты

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что прибыл в Соединенные Штаты.

На фотографии в Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) изображено сообщение от мобильного оператора, в котором сказано, что он находится в США.

"Добро пожаловать в Соединенные Штаты Америки!" - следует из сообщения. Дмитриев сопроводил пост композицией "Позвони мне, позвони" в исполнении группы "Приключения Электроников".

Ранее портал Axios со ссылкой на источник информировал о том, что встреча спецпосланника президента США по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом и Дмитриева может состояться 25 октября в Майами.