Общество
Вильфанд рекомендовал московским автомобилистам сменить шины с 27 октября
24 октября 2025 / 19:46
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Автомобилистам в Москве во второй половине следующей недели пора менять летние шины на зимние. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
"Я бы рекомендовал жителям столицы менять резину. Думаю, что это целесообразно уже во второй половине следующей недели, поскольку температура днем уже будет около 5 градусов", - отметил метеоролог.
Вместе с тем, по его словам, каждый автомобилист должен принимать решение самостоятельно, исходя из потребностей и состояния шин. Так, водителям с шипованной резиной стоит повременить с заменой, добавил специалист.