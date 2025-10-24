Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре Рютте отметил, что решение по Tomahawk могут принять только США
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
24 октября 2025 / 21:40
Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти
24 октября 2025 / 18:48
Политолог Топорнин: экономика РФ переживет отказ Европы от закупок российского газа
24 октября 2025 / 18:40
Вильфанд рекомендовал московским автомобилистам сменить шины с 27 октября
24 октября 2025 / 19:46
Автомобилистам в Москве во второй половине следующей недели пора менять летние шины на зимние. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

"Я бы рекомендовал  жителям столицы менять резину. Думаю, что это целесообразно уже во второй половине следующей недели, поскольку температура днем уже будет около 5 градусов", - отметил метеоролог.

Вместе с тем, по его словам, каждый автомобилист должен принимать решение самостоятельно, исходя из потребностей и состояния шин. Так, водителям с шипованной резиной стоит повременить с заменой, добавил специалист.

