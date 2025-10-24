Вильфанд рекомендовал московским автомобилистам сменить шины с 27 октября

Автомобилистам в Москве во второй половине следующей недели пора менять летние шины на зимние. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

"Я бы рекомендовал жителям столицы менять резину. Думаю, что это целесообразно уже во второй половине следующей недели, поскольку температура днем уже будет около 5 градусов", - отметил метеоролог.

Вместе с тем, по его словам, каждый автомобилист должен принимать решение самостоятельно, исходя из потребностей и состояния шин. Так, водителям с шипованной резиной стоит повременить с заменой, добавил специалист.