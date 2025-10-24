Вашингтон решил попугать<br>российских нефтяников

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; Доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Президент США ввел масштабные санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России - «Роснефти» и «Лукойла». Это первые прямые антироссийские санкции за второй президентский срок Дональда Трампа. Глава Белого дома отметил, что принятые меры должны побудить Москву к урегулированию конфликта на Украине. Трамп назвал свое решение «вынужденным, но необходимым шагом». При этом он выразил недовольство переговорной динамикой в урегулировании «украинского кейса» в целом - со стороны всех участников процесса. Министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что санкции направлены против «ключевых источников финансирования российской военной машины».

Санкции накладываются Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США и фактически лишают обе компании доступа к долларовым операциям и международным партнерам. «Роснефть» и ЛУКОЙЛ обеспечивают почти половину всех экспортных поставок нефти из России - более 3 млн баррелей в сутки.

Решение Трампа синхронизировано с отменой его планируемой в Будапеште (Венгрия) встречи с лидером России Владимиром Путиным. «Каждый раз, когда я говорю с Владимиром, разговоры идут хорошо, но ничего не меняется. Пора двигаться дальше», - заявил американский лидер, объявляя о введении санкций.

Ряд экспертов полагает, что новые меры не остановят российскую военную промышленность, но якобы могут побудить Кремль задуматься о переговорах. Влияние же санкций на доходы российского бюджета будет ограниченным. Экономика России, кстати, уже не так сильно зависит от доходов от нефти и газа (примерно на четверть, а не на 50%, как, скажем, было в 2014 году). А вот нестабильность американской позиции практически исключает долгосрочные экономические и политические соглашения Москвы с Вашингтоном.

Главная же цель Белого дома - усилить дипломатическое давление и посеять страх перед дальнейшими последствиями.

Трамп уже предупредил Индию и Китай, крупнейших покупателей российской нефти, о возможных вторичных санкциях. В ответ индийские нефтеперерабатывающие компании вроде как начали проверку своих контрактов с «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом, сообщило агентство Reuters.

В свою очередь Поднебесная осудила односторонние ограничения США, лишенные международно-правовой базы. Издание Global Times процитировало официального представителя МИД КНР Го Цзякунь, который дал официальную оценку решению Белого дома о введении санкций против компаний российского энергетического сектора: «Подход США - это одностороннее запугивание и экономическое принуждение, что сильно подрывает правила международной торговли и ставит под угрозу безопасность и стабильность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок».

После объявления новых санкций США в адрес РФ мировые цены на нефть выросли за сессию 23 октября примерно на 5%. Скачок связан с неопределенностью на рынке, но продолжение прогресса цены барреля – вряд ли будет тенденцией. Так как сомнительно, что США введут вторичные санкции против судоходных и финансовых структур. Поэтому цены на нефть должны вскоре стабилизироваться.

Для руководства России резолюция США, в общем-то, не стала большой неожиданностью.

Президент РФ Владимир Путин 23 октября, комментируя новые санкции на брифинге, сразу обозначил: «ничего нового здесь нет». Далее он пояснил, что видит два аспекта - и чисто политический, и экономический: «если говорить о политической части, то, конечно, это акт недружественный в отношении России, это очевидная вещь, и он не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться».

«Рестрикции для нас носят серьёзный, конечно, характер, это понятно, и будут иметь определённые последствия, но существенно всё-таки не скажутся на нашем экономическом самочувствии» И это, конечно, попытка оказать давление на Россию. Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением», — заключил Владимир Путин.

В свою очередь пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал санкции «попыткой шантажа», но добавил, что «Россия адаптировалась к режиму рестрикций и будет искать новых партнеров».

В самом деле, Россия за последние несколько лет приспособилась к режиму перманентного усиления санкций Запада: вырос парк «теневого» флота, продавцы ведут эффективную логистическую и дисконтную политику. Это доказывают актуальные статистические данные по динамике экспорта нефти из РФ. Так, по свежим данным агентства Bloomberg, средний четырехнедельный морской экспорт нефти из России достиг 29-месячного рекорда и приблизился к максимальным уровням, зафиксированным с начала СВО. На неделе до 19 октября он составил 3,82 млн барреле в сутки (+80 тыс. б/с относительно 12 октября), что является рекордным значением с мая 2023 года.

Новые инициативы Белого дома едва ли способны качественно повлиять на ситуацию. Да, определенная «просадка» в объеме экспорта может быть зафиксирована, но она будет краткосрочной и не сильно глубокой. За месяц-другой логистические и юридические контрмеры Москвы позволят стабилизировать экспортные показатели национального нефтяного экспорта до привычного и приемлемого для отечественной отрасли в последние годы уровня.

Санкционные действия Трампа против ТЭК РФ имеют еще одну важную проекцию. Контекстные (контрпродуктивные) действия Вашингтона — это не только попытка экономически ослабить Москву, но, очевидно, они связаны и с предстоящим раундом США-Китай: 30 октября стороны на высшем уровне попробуют выйти на компромисс в тарифном противостоянии, и Трамп таким образом (рестрикциями против российских производителей нефти) усиливает переговорную позицию. Как известно, Поднебесная в последние годы — ключевой покупатель российской нефти. И теперь американские рестрикции против российских нефтеконцернов угрожают их китайским контрагентам вторичными санкциями. Важен и другой (смежный) «тарифный» трек США-Индия; республика также формирует пул основных покупателей российской нефти; и Трамп устремлен склонить Нью-Дели к отказу от российского «черного золота».

В видении Дональда Трампа, что в итоге КНР и Индия предпочтут альтернативную нефть, прежде всего его «чистую», а не «проблемную» - российскую. В обмен за отказ от поставок углеводородов из РФ он обещает большой тарифный компромисс этим двум гигантам АТР.

Другое дело, что сейчас свободной нефти на мировом рынке в предполагаемом (американцами) объеме выбывания российской - попросту нет. Поэтому исход переговоров Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином — предопределен: тотального отказа не случится, хотя заверения о диверсификации портфеля энергоносителей Поднебесная может пообещать - к примеру, согласится покупать больше американской нефти. В таком сценарии Пекин, по факту, скорее всего, ограничится закупкой лишь тестовых дополнительных партий «черного золота» из США. Подобно может пройти и «тарифная сделка» Вашингтона с Нью-Дели.

Трамп понимает, что радикального вреда от его санкционной инициативы ТЭК РФ сразу не получит. Поэтому он публично и говорит, что «давайте посмотрим, что будет от октябрьского раунда против Москвы через полгода». В Кремле согласились с тезисом американского лидера. Дмитрий Песков в ходе брифинга отметил: «Ну, мы действительно посмотрим, увидим, что будет через шесть месяцев. Мы видим то, что есть сейчас, мы видим то, что было год назад, два года назад. И, даст Бог, увидим, что будет через шесть месяцев и через год».

Также стоит учесть тот факт, что санкции США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа вступят только спустя почти месяц - 22 ноября. За это время может случиться многое - в том числе не исключен «выход на дату» очной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным. А ее итоги могут многое изменить...