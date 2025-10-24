Рютте отметил, что решение по Tomahawk могут принять только США

Решение о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk могут принять только США, НАТО не имеет полномочий в этом вопросе. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, отвечая на вопрос по итогам заседания "коалиции желающих", рассчитывает ли он на передачу Киеву Tomahawk в будущем.

"Это решение, какое оружие передавать, могут принимать только сами страны - члены НАТО", - сказал Рютте, отметив, что военный блок не может на это повлиять.

Вместе с тем генсек воздержался от ответа на вопрос, считает ли он такой исход возможным, и когда это может произойти.