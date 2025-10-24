Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре

Сегодня, как сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон, авианосец Джеральд Форд отправился к берегам Венесуэлы по приказу главы Пентагона

Ранее, как написала газета The Washington Post (WP) президент США Дональд Трамп дал полномочия Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) на проведение "агрессивных действий" против правительства Венесуэлы в рамках борьбы с наркоторговлей, но прямо не предписывал совершать попытки свергнуть президента Николаса Мадуро.

Со ссылкой на два источника, якобы знакомых с содержанием подписанного Трампом соответствующего секретного документа, газета отмечает, что речь в нем идет о фактическом санкционировании "агрессивных действий со стороны агентства по отношению к правительству Венесуэлы и связанным с ним наркоторговцам". При этом WP уточняет, что документ прямо не предписывает ЦРУ "свергать Мадуро, но санкционирует шаги, которые могут привести к такому результату". Газета также проинформировала, что, по данным ее источников, управление уже направило в регион дополнительных сотрудников для сбора агентурной информации.

Газета The New York Times ранее сообщила со ссылкой на американских чиновников, что вашингтонская администрация разрешила ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Это разрешение стало очередным шагом в кампании давления на Венесуэлу с конечной целью отстранения Мадуро от власти. По сведениям издания, оно было дано на фоне того, как военные США уже разрабатывают варианты для президента Трампа, включая возможные удары внутри самой Венесуэлы. На прошлой неделе Трамп отказался ответить на вопрос о том, разрешил ли он ЦРУ попытаться убить Мадуро.

Президент Венесуэлы неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря несколько скоростных лодок с находившимися на них людьми, которые, по американским данным, перевозили наркотики из Венесуэлы.

По данным The New York Times, 7 октября Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой. Американские СМИ сообщали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.

Генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской отмечает, что «вероятность военного вторжения США в Венесуэлу крайне высока. У Трампа стоит задача сменить власть в Венесуэле, но сейчас он колеблется потому, что для США есть большой риск завязнуть в Венесуэле как во Вьетнаме. Хотя США имеют преимущество в вооружениях и финансах, но венесуэльцы очень хорошо в военном плане подготовлены и у них очень высокий боевой дух и верность президенту Мадуро. Они готовы оказать очень долгое достойное сопротивление. А Трампу хотелось бы именно быстрой победы. Поэтому он будет сначала использовать все приемы психологического давления на Мадуро с целью отстранить его от власти, провоцируя раскол в руководстве и предательство генералов. Однако я не думаю, что это у него получится. Поэтому США скорее склонные к тому, чтобы начать военную операцию. На первом этапе психологическое давление, но поскольку оно не будет иметь успеха, то дальше США будут двигаться к физическому воплощению угроз».

По словам эксперта, «если эта операция все же состоится, она негативно скажется на отношениях США со странами Латинской Америки. За исключением нескольких марионеточных правительств все выступают против вмешательства. В первую очередь это Бразилия и Мексика. Вторжение в Венесуэлу будет означать вторжение в зону их ответственности, к которому США не имеют никакого отношения. Поэтому это очень сильно осложнит отношения США со всеми странами региона. На сегодняшний день это тоже является сдерживающим фактором для Трампа. Но в США есть достаточно большое внутреннее лобби в лице Марка Рубио и его сторонников, которые выступают за вторжение».