ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 78%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 77,8%. Опрос проводился в период с 13 по 19 октября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,8% опрошенных (минус 0,8 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства снизился на 0,3 п.п. и составляет 74,5%", - свидетельствуют данные исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 48,1% респондентов (плюс 1,1 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 49,8% участников опроса (минус 0,5 п.п.). О доверии Мишустину заявили 59% сограждан (минус 0,2 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 34,6%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 29,1%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 23,2%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 10%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 33,6%, КПРФ - 10,1%, ЛДПР - 11,4%, "Справедливой России - За правду" - 4,5%, "Новых людей" - 7,6%.