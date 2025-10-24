Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 октября 2025 / 22:11
КОТИРОВКИ
USD
24/10
81.2690
EUR
24/10
94.3889
Новости часа
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре Bloomberg: Пентагон получил анонимное пожертвование в $130 млн
Москва
24 октября 2025 / 22:11
Котировки
USD
24/10
81.2690
0.0000
EUR
24/10
94.3889
0.0000
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
24 октября 2025 / 21:40
Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти
Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти
24 октября 2025 / 18:48
Политолог Топорнин: экономика РФ переживет отказ Европы от закупок российского газа
Политолог Топорнин: экономика РФ переживет отказ Европы от закупок российского газа
24 октября 2025 / 18:40
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 78%
24 октября 2025 / 20:15
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 78%
© Михаил Синицын/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 77,8%. Опрос проводился в период с 13 по 19 октября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,8% опрошенных (минус 0,8 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства снизился на 0,3 п.п. и составляет 74,5%", - свидетельствуют данные исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 48,1% респондентов (плюс 1,1 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 49,8% участников опроса (минус 0,5 п.п.). О доверии Мишустину заявили 59% сограждан (минус 0,2 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 34,6%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 29,1%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 23,2%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 10%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 33,6%, КПРФ - 10,1%, ЛДПР - 11,4%, "Справедливой России - За правду" - 4,5%, "Новых людей" - 7,6%. 

Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти
Политолог Крутаков: в КНР есть силы, заинтересованные в смене власти
Политолог Топорнин: экономика РФ переживет отказ Европы от закупок российского газа
Политолог Топорнин: экономика РФ переживет отказ Европы от закупок российского газа
Диалог всегда лучше,
чем конфронтация
Владимир Путин
Все интервью
20:45
Bloomberg: Пентагон получил анонимное пожертвование в $130 млн
20:31
Турция назначит посла в Сирии спустя 13 лет
20:15
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 78%
19:59
Рютте отметил, что решение по Tomahawk могут принять только США
19:46
Вильфанд рекомендовал московским автомобилистам сменить шины с 27 октября
19:33
Дмитриев сообщил, что прибыл в Соединенные Штаты
19:15
Глава ЦБ РФ усомнилась в возможности предсказать влияние новых санкций
18:59
Макрон: Франция передаст Украине ракеты Aster и истребители Mirage
18:48
Москалькова: Москва и Киев обменяются письмами и посылками для 500 пленных
18:33
ТАСС: экс-глава Ростова-на-Дону Логвиненко задержан
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения