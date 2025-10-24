Психологическая атака на Венесуэлу в самом разгаре
Политика
Турция назначит посла в Сирии спустя 13 лет
24 октября 2025 / 20:31
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз станет чрезвычайным и полномочным послом республики в Сирии. О его назначении со ссылкой на главу МИД Хакана Фидана информировал телеканал NTV.
Отмечается, что Йылмаз станет первым послом Турции в Сирии за 13 лет. В марте 2012 года турецкое посольство в Дамаске было закрыто и возобновило деятельность только в декабре 2024 года после смены власти в Сирии. Временным поверенным в делах Турции в Сирии тогда был назначен Бурхан Кёроглу.
По данным газеты Cumhuriyet, Йылмаз до перехода в МИД с 2013 по 2023 год работал в Национальной разведывательной организации Турции, которую на тот момент возглавлял Фидан.
Указ о назначении посла в Сирии президент Турции Тайип Эрдоган пока не подписал.